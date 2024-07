Laatste test voor atlete Bol in uitverkocht stadion van Londen

Femke Bol loopt zaterdag in de Diamond League-wedstrijd van Londen haar laatste wedstrijd voor de Olympische Spelen van Parijs. Bol komt uit op de 400 meter horden. “Het is een geweldige baan en ik hoop nog een goede race te kunnen neerzetten en mijn vorm te laten zien”, zei ze een dag voor de wedstrijd tegen de verzamelde pers in Londen.

Bol wil voortborduren op vorige week toen ze in het Zwitserse La-Chaux-de-Fonds haar Europese record op de 400 meter horden verbeterde naar 50,95. De 24-jarige regerend wereldkampioene op dit onderdeel liep naar de derde tijd ooit achter de twee toptijden van haar concurrente Sydney McLaughlin-Levrone. “Ik wil net zo snel openen en nog sterker finishen”, vertelde ze. “Ik kijk er echt naar uit om mezelf hier nog één keer te testen.” Het olympisch stadion van Londen is met 58.000 toeschouwers uitverkocht.

Ook in Londen treft Bol wereldrecordhoudster en olympisch titelverdedigster Sydney McLaughlin-Levrone niet. Ze noemde de Amerikaanse, die zich niet vaak in wedstrijden laat zien, een inspiratie. “We kunnen het goed vinden samen en hebben bovendien dezelfde sponsor”, zei Bol over haar concurrente. “We realiseren ons allebei dat de 400 meter horden geen makkelijke afstand is. Ze inspireert me, ik weet hoe toegewijd ze is en hoe hard ze werkt. We zien elkaar niet vaak, maar binnenkort in Parijs dus wel. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Ik loop graag wedstrijden, het geeft me vertrouwen en zorgt ervoor dat ik weet waaraan ik nog moet werken.”

Bol liep in Zwitserland vorige week een tijd van 50,95. McLaughlin-Levrone bracht eerder deze maand in Eugene haar wereldrecord met drie honderdsten naar 50,65. “Als je me een paar jaar geleden had verteld dat mensen de 400 meter horden binnen 51 seconden zouden afleggen had ik je niet geloofd. En nu ben ik een van hen. Het moment dat je iemand dat ziet doen, is er iets in je hoofd dat zegt: misschien kan ik het ook.”