Nadal bereikt halve finales Bastad na lange driesetter

Rafael Nadal is doorgedrongen tot de halve finale van het tennistoernooi van Bastad. De 38-jarige Spanjaard versloeg in Zweden de vijftien jaar jongere Mariano Navone uit Argentinië na bijna vier uur in drie sets: 6-7 (2) 7-5 7-5.

Nadal verloor in de eerste set zijn eerste drie servicebeurten, maar wist er toch nog een tiebreak uit te slepen. De als vierde geplaatste Navone was vervolgens oppermachtig in de tiebreak. Nadal gaf in de tweede set een voorsprong van twee breaks weg, maar won de set alsnog dankzij een derde break.

In de derde set draaide Nadal een 0-2-achterstand om in een 5-2-voorsprong, maar zag de Argentijn daarna met twee breaks toch weer terugkomen tot 5-5. De Spaanse routinier won daarna de opslagbeurt van Navone en maakte het vervolgens op eigen service af.

De 22-voudig grandslamkampioen treft in de halve finale Duje Ajdukovic. De Kroaat schakelde de Braziliaan Thiago Monteiro uit: 6-2 4-6 6-4. Nadal speelt het toernooi in Bastad als voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs, waar hij volgende maand om de medailles hoopt mee te doen.