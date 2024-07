Nederlandse sporters in groepjes op weg naar Parijs

De Nederlandse deelnemers vertrekken in plukjes naar Parijs waar op 26 juli de Olympische Spelen beginnen. Nadat een deel van de handboogschuttersploeg donderdag als eerste was gearriveerd in het olympisch dorp, vertrekken de hockeyers zaterdag per bus naar de Franse hoofdstad.

Zondag pakt een aantal sporters vanaf Rotterdam de trein naar Parijs. Het gaat om de turners en turnsters, de skateboarders en handboogschutter Steve Wyler. De handbalsters stappen zondag op de bus, terwijl de hockeysters maandag eveneens per bus afreizen.

Sommige sporten beginnen al voor de openingsceremonie van vrijdag 26 juli. De dag ervoor spelen de handbalsters al hun eerste groepswedstrijd tegen Angola en komen de handboogschutters in actie in de kwalificaties. De turners en turnsters kunnen tijdens de podiumtrainingen woensdag en donderdag kennismaken met de toestellen in de Bercy Arena, in het oosten van Parijs.