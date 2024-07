Ook Olympische Spelen hebben last van computerstoring

Ook de organisatoren van de Olympische Spelen hebben problemen vanwege de wereldwijde computerstoringen. “Paris 2024 is op de hoogte van wereldwijde technische problemen met Microsoft-software. Deze problemen hebben gevolgen voor de IT-activiteiten van Paris 2024”, klonk het in een eerste verklaring aan persbureau AFP.

Zo zijn er problemen met het verlenen van accreditaties en komen sporters mogelijk ook later aan, omdat hun vluchten werden uitgesteld of geschrapt. “De technische diensten van Parijs 2024 zijn volop in de weer om de impact van de problemen te beperken. We hebben noodplannen geactiveerd om de continuïteit van onze activiteiten te garanderen”, meldt de organisatie.

Wereldwijd worden computerstoringen gemeld. De Australische regering meldde eerder dat die mogelijk te maken hebben met het cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike. De Olympische Spelen beginnen volgende week vrijdag.