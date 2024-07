Renners op weg naar hoogste punt in Tour

De renners in de Tour de France zijn om 12.20 uur op de fiets gestapt voor een zware bergrit. Met achtereenvolgens de Col de Vars, de Cime de la Bonette en de aankomst op Isola 2000 wacht het peloton twee bergen van de buitencategorie en een van de eerste categorie. De pas over de Bonette is de hoogste begaanbare weg van Frankrijk. De renners passeren de top op 2802 meter hoogte.

De doorkomst bovenop de Bonette ligt op 57 kilometer voor de finish. De slotklim gaat over 16 kilometer met een gemiddelde stijging van 7,1 procent. De eerste renner wordt rond 16.45 uur boven verwacht.

Geletruidrager Tadej Pogacar uit Slovenië verdedigt een voorsprong van 3.11 op Jonas Vingegaard. De Deen verscheen opnieuw in de bolletjestrui aan de start als nummer 2 achter Pogacar in het bergklassement. De Belg Remco Evenepoel, die in de witte trui van het jongerenklassement rijdt, staat op ruim vijf minuten derde. Biniam Girmay uit Eritrea start opnieuw in de groene trui als leider van het puntenklassement. Na 21 kilometer kan hij bij de tussensprint strijden om punten.