Shorttrackster Van Kerkhof beëindigt loopbaan

Shorttrackster Yara van Kerkhof heeft haar topsportloopbaan beëindigd. De van oorsprong Zoetermeerse was op de Winterspelen van Pyeongchang de eerste vrouw die voor Nederland een medaille bij het shorttracken behaalde. Ze pakte zilver op de 500 meter. Als lid van de aflossingsploeg behaalde ze vier jaar later in Beijing het goud.

“Ik kijk met trots terug op mijn carrière waar ik alles uitgehaald heb wat erin zat”, schrijft de 34-jarige Van Kerkhof in een door schaatsbond KNSB verspreide verklaring. “Ik heb de hele ontwikkeling van het Nederlandse shorttrack meegemaakt. Ik ben er heel trots op dat ik bij alle eerste grote internationale titels van de partij was en ook als eerste Nederlandse shorttrack-vrouw op de Spelen het podium mocht beklimmen.”

Van Kerkhof verhuisde in 2009 van Zoetermeer naar Heerenveen waar ze eerst lid werd van de opleidingsploeg. In het seizoen 2010/2011 werd ze met de aflossingsploeg voor het eerst Europees kampioen en pakte ze met de ploeg zilver op de WK. In totaal behaalde ze met het team tien Europese en drie wereldtitels.

“Ik heb ontzettend genoten van het proces om met het team toe te werken naar een hoogtepunt, daar ook echt met zijn allen in te geloven en voor te gaan. Zo’n duidelijk doel voor ogen hebben, ga ik vast wel missen. Maar ik kijk ook uit naar de ontdekkingstocht naar een andere invulling van mijn leven, waarbij ik meer tijd heb voor familie en vrienden.”

“Yara heeft met haar ijzeren discipline, sociale karakter en haar scherpte een geweldige bijdrage geleverd aan de successen”, zegt bondscoach Niels Kerstholt. Ook collega en jarenlang kamergenoot Suzanne Schulting uit zich vol lof: “Yara was altijd enorm ijverig en wist zelfs een mastertitel te behalen naast haar topsportcarrière. Daar heb ik enorm veel bewondering voor. Ik ga haar heel erg missen.”

Van Kerkhof gaat zich nu focussen op haar maatschappelijke carrière.