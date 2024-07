Spaanse aanvaller Morata tekent bij AC Milan

Álvaro Morata heeft een contract voor vier jaar getekend bij AC Milan. De Spaanse aanvaller komt over van Atlético Madrid, dat volgens Italiaanse media ongeveer 13 miljoen euro ontvangt. Morata, aanvoerder van de Spaanse voetbalploeg die zondag de Europese titel veroverde, zou een jaarsalaris van zo’n 4,5 miljoen euro opstrijken in Milaan.

Morata (31) kwam al twee periodes uit voor het Italiaanse Juventus, van 2014 tot 2016 en van 2020 tot 2022. Met Real Madrid won hij twee keer de Champions League, terwijl hij met Chelsea de FA Cup veroverde. Op het EK kwam hij in alle duels van Spanje in actie. Zijn enige doelpunt maakte hij in de eerste groepswedstrijd tegen Kroatië, door de Spanjaarden met 3-0 gewonnen. In totaal scoorde Morata 36 keer in tachtig interlands.

Bij Milan moet hij de opvolger worden van Olivier Giroud. De Fransman zet zijn loopbaan voort in de VS bij Los Angeles FC.

Milan, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Serie A, heeft met Paulo Fonseca een nieuwe coach.