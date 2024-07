Tweede tijd Verstappen bij eerste vrije training in Hongarije

Max Verstappen heeft tijdens de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije de tweede tijd gereden. De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 klokte op de Hungaroring in zijn Red Bull 1.18,989. De Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari reed de snelste ronde: 1.18,713.

De Monegask Charles Leclerc, ploeggenoot van Sainz, eindigde als derde met een tijd van 1.19,011.

Verstappen voerde in aanloop naar de Grote Prijs van Hongarije een aantal upgrades door. De WK-leider reed in de eerste fase van de training als enige op zachte banden en noteerde aanvankelijk de snelste tijd. In het verloop van de training kozen meer coureurs voor de ‘softs’ en zakte de tijd van Verstappen weg. Met een nieuwe set zachte banden kwam hij vervolgens tot de tweede tijd.

Verstappen staat op 255 punten in de WK-stand, achtervolger Lando Norris (McLaren) op 171. De Nederlander won de laatste twee edities van de Grote Prijs van Hongarije.

De tweede vrije training is vrijdag om 17.00 uur.