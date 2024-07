Visma – Lease a Bike berust in tweede plek Vingegaard in de Tour

De ploegleiding van Visma – Lease a Bike berust erin dat Jonas Vingegaard de Tour de France niet voor de derde keer op rij gaat winnen. “Pogacar gaat de Tour winnen, chapeau voor hem, een podiumplek is nu het hoogst haalbare”, zei sportief directeur Merijn Zeeman na afloop van de negentiende etappe, die door Tadej Pogacar werd gewonnen.

“Sport is soms ook accepteren dat iemand beter is. En Pogacar is beter dan Jonas of dan wij zijn”, vergeleek hij de Sloveense geletruidrager in deze Tour met de eigen kopman Vingegaard uit Denemarken. “Het enige wat je dan kunt doen, is gedurfd koersen en ervoor blijven gaan. Ik ben trots op het team.”

Ploegleider Arthur van Dongen vond dat het team een sterke koers had gereden, “zoals altijd met een plan”. “De ploeg is strijdend ten onder gegaan, dat maakt me wel trots. Jonas was vandaag niet goed genoeg om ten aanval te trekken en de oversteek te maken naar Matteo en Wilco”, verwees hij naar Matteo Jorgenson en Wilco Kelderman, die in de kopgroep reden. “Dus hebben we doorgeschakeld en zijn we voor de ritwinst gegaan. Maar de voorsprong was niet groot genoeg.”