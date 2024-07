Wielrenner Nils Eekhoff is afgestapt in de negentiende etappe van de Tour de France. De 26-jarige renner van dsm-firmenich PostNL gaf op tijdens de beklimming van de Col de Vars, de eerste van drie zware beklimmingen in de rit van Embrun naar Isola 2000.

Eerder in de Tour was Fabio Jakobsen al afgestapt. Bram Welten kwam in de vijftiende etappe buiten de tijdslimiet binnen en moest de Tour verlaten.