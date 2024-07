Wielrenster Kool wint tweede etappe in Baloise Ladies Tour

De Nederlandse wielrenster Charlotte Kool heeft de tweede etappe van de Baloise Ladies Tour gewonnen. Het was een rit met start en finish in Zulte. De renster van dsm-firmenich PostNL versloeg in de sprint Daria Pikulik uit Polen en Sara Fiorin uit Italië.

Lorena Wiebes, winnares van de proloog en de eerste etappe, finishte als achtste nadat ze bijna onderuitging in de finale. De renster van SD Worx-Protime behoudt de leiding in het algemeen klassement.

Wiebes, die over ruim twee weken deelneemt aan de olympische wegrace, rijdt de Ladies Tour als laatste voorbereiding. De rittenkoers duurt tot en met zondag. Zaterdag is er eerst een korte etappe in Zwevegem en later op de dag nog een tijdrit van 11 kilometer.