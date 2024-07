Atlete Samuel mist Spelen door blessure

Atlete Jamile Samuel doet niet mee aan de Olympische Spelen. De 32-jarige Amsterdamse heeft kort voor vertrek naar Parijs een hamstringblessure opgelopen.

“Het is een pees is en die heeft veel tijd nodig om te herstellen. Ik ben er even kapot van. Echt heel zuur”, zei ze tegen Hardloopnetwerk. Ze liep de blessure woensdag op tijdens een estafettetraining en een MRI-scan een dag later bevestigde dat de Spelen te vroeg komen.

Samuel zou voor de vierde keer deelnemen aan de Spelen. Ze is gespecialiseerd in de sprintonderdelen.