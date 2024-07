Bergtrui (Carapaz) en puntentrui (Girmay) vergeven in Tour

Richard Carapaz heeft zich in de voorlaatste etappe van de Tour de France verzekerd van winst in het bergklassement. De Ecuadoraan van EF Education – EasyPost nam vrijdag na de negentiende etappe de bollentrui over van de Sloveen Tadej Pogacar. In de laatste bergrit pakte hij voldoende punten om de eindzege in het bergklassement veilig te stellen.

Carapaz had na het passeren van de top van de Col de la Colmiane, de voorlaatste klim, genoeg punten verzameld. Zondag volgt alleen nog een individuele tijdrit. Twee jaar geleden won de olympisch kampioen van Tokio al het bergklassement in de Ronde van Spanje. In de Tour volgt hij de Italiaan Giulio Ciccone op.

Voor Biniam Girmay is de winst in het puntenklassement een feit. Dat moest zaterdag alleen nog worden bekrachtigd. De kans dat de Belg Jasper Philipsen punten zou pakken in de bergrit was vrijwel nihil. Girmay, van de ploeg Intermarché-Wanty, kreeg zijn eerste groene trui na de vijfde etappe. De Eritreeër won deze Tour drie ritten en heeft 33 punten voorsprong op Philipsen. In de afsluitende tijdrit van zondag zijn nog maar maximaal 20 punten te verdienen. Philipsen won vorig jaar de groene trui.

Voorwaarde voor zowel Carapaz als Girmay is wel dat ze de Tour uitrijden.