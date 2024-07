Bol snelt in Londen naar zege in laatste wedstrijd voor de Spelen

Femke Bol heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Londen met speels gemak de zege gepakt op de 400 meter horden. De 24-jarige Nederlandse atlete klokte in haar laatste wedstrijd voor de Olympische Spelen van Parijs een tijd van 51,30. Het was haar 21e zege op rij in de Diamond League op dit onderdeel.

Bol verbeterde afgelopen zondag in het Zwitserse La-Chaux-de-Fonds haar Europese record met een tijd van 50,95. De regerend wereldkampioene op dit onderdeel liep naar de derde tijd ooit achter de twee toptijden van haar Amerikaanse concurrente Sydney McLaughlin-Levrone.

McLaughlin-Levrone bracht drie weken terug in Eugene haar wereldrecord met een verbetering van drie honderdsten naar 50,65. Bol treft de Amerikaanse wereldrecordhouder en olympisch titelverdediger pas in Parijs.

Cathelijn Peeters eindigde in Londen met een tijd van 54,50 als zesde.

De Nederlandse estafettevrouwen op de 100 meter eindigden in hun race als vijfde. Isabel van den Berg, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops en Tasa Jiya kwamen tot een tijd van 42,50. Groot-Brittannië won in 41,55.

Ook de Nederlandse estafettemannen op de 100 meter eindigden in Londen op de vijfde plaats. Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Nsikak Ekpo liepen naar een tijd van 38,55. Japan zegevierde met 38,07.