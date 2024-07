Evenepoel legt zich nog niet neer bij derde plaats in Tour

Remco Evenepoel slaagde er niet in tijd te winnen op Jonas Vingegaard in de voorlaatste etappe van de Tour de France. De Belg van Soudal Quick-Step zei ondanks het verschil van 2,5 minuten tussen de nummers 2 en 3 in het klassement dat de strijd nog niet gestreden is. “Ik ga in ieder geval alles geven”, keek hij uit naar de afsluitende individuele tijdrit, zijn specialiteit. “Ik wil de Tour afsluiten met ritwinst.”

Over Vingegaard naar de tweede plaats klimmen achter de Sloveen Tadej Pogacar lijkt vrijwel zeker niet meer haalbaar, besefte de Belg. “Ik heb vandaag geprobeerd druk te zetten met twee aanvallen. Ik heb gegokt en verloren, maar het is nog niet gedaan.”

Evenepoel zei “supertrots” te zijn op zijn vermoedelijke derde plaats in het eindklassement. “Zij hebben veel meer ervaring en zo’n grote motor, dat moet ik accepteren. Ik ben blij dat ik er niet ben doorgezakt en weet dat ik nog heel wat specifieke training nodig heb. Ik zal ook tevreden zijn als het niet lukt Vingegaard nog te passeren. Twee man waren hier beter en die hebben samen al de laatste vier Tours gewonnen.”