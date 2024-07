Halep schuift nieuwe rentree voor zich uit om knieblessure

Tennisster Simona Halep komt voorlopig niet in actie. De voormalig nummer 1 van de wereld, die in maart terugkeerde na een dopingschorsing, heeft last van een knieblessure en heeft besloten voorlopig de trainingsbanen niet te betreden.

“Ik wilde een kleine gezondheidsupdate geven, omdat ik me al een tijdje niet heb laten zien op de baan”, schreef Halep (32) op Instagram. “Ik heb besloten de tijd te nemen om goed te herstellen. Mijn ambitie is altijd geweest om zo snel mogelijk terug te komen, maar ik ben geen machine. Ik ben een mens en ik heb tijd nodig om te herstellen van alles wat ik heb meegemaakt.”

Halep won in haar loopbaan twee grandslamtitels. In 2018 was ze de beste op Roland Garros, een jaar later op Wimbledon.

De Roemeense speelde na haar comeback twee toernooien, maar won nog geen wedstrijd.

De US Open begint maandag 26 augustus.