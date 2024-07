Van der Poel neemt tussen Tour en Spelen nog deel aan criterium

Wereldkampioen Mathieu van der Poel neemt kort na de Tour de France en kort voor de Olympische Spelen nog deel aan een criterium in het Belgische Roeselare. Dat heeft de organisatie van het zogeheten Natourcriterium laten weten.

De renner van Alpecin-Deceuninck staat dinsdag aan de start en krijgt gezelschap van onder anderen Biniam Girmay. De Eritreeër won al drie etappes in de Tour de France en is drager van de groene trui. Zondag eindigt de Tour met een tijdrit in Nice.

Van der Poel neemt op de Olympische Spelen deel aan de wegrit in Parijs. Die staat zaterdag 3 augustus op het programma.