Vingegaard hervindt zich en wint tijd op Evenepoel in Tour

Jonas Vingegaard moest zich in de voorlaatste etappe van de Tour de France opnieuw neerleggen bij de overheersing van Tadej Pogacar. Maar de tweede plaats in de laatste bergetappe achter de Sloveen deed de Deen van Visma – Lease a Bike zichtbaar goed. “Het was opnieuw een harde en hete dag, maar het voelde een stuk beter dan gisteren. Dat was een van mijn slechtste dagen ooit op de fiets”, vertelde Vingegaard bij tv-zender Sporza.

Het deed hem vooral goed dat hij 52 seconden pakte op Remco Evenepoel. De Belg aasde nog op de tweede plaats en wilde zijn marge met de Deen verkleinen met het oog op de afsluitende tijdrit van zondag. Maar zijn aanvallen werden steeds gecounterd waarna Vingegaard, met Pogacar in zijn wiel, wegreed bij de Belg die nu bijna drie minuten moet goedmaken om nog naar de tweede plaats in het eindklassement te klimmen.

“Ik ben blij met die extra minuut. Ik heb ook meer daaraan gedacht dan aan de ritzege. Het verschil is nu bijna drie minuten. Dat klinkt veel, maar je weet het nooit. Hij is de beste tijdrijder van de wereld. Ik ga er alles aan doen om die tweede plaats te behouden.”