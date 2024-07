Amerikaanse tennisser Giron pakt in Newport eerste ATP-titel

Marcos Giron heeft zijn eerste titel op de ATP Tour binnen. De 30-jarige Amerikaan was in het Amerikaanse Newport te sterk voor zijn 19-jarige landgenoot Alex Michelsen: 6-7 (4) 6-3 7-5.

Voor Giron was het zijn derde finale op het hoogste niveau. In 2022 stapte hij in de eindstrijd in San Diego als verliezer van de baan en eerder dit jaar verloor hij de finale in Dallas. Michelsen wacht nog op zijn eerste titel. Vorig jaar bereikte de tiener ook de finale in Newport, waarin hij toen verloor van de Fransman Adrian Mannarino.

Giron, die als tweede was geplaatst, nam voor het begin van het toernooi de 46e plaats in op de wereldranglijst.