Emotionele Evenepoel wil terugkomen naar Tour om te winnen

Remco Evenepoel was na afloop van de slotetappe van de Tour de France geëmotioneerd. De Belg van Soudal Quick-Step eindigde als derde in de tijdrit van Monaco naar Nice en dat was ook zijn plek in het eindklassement. “Wat ik heb geleerd? Dat er nog veel marge is”, zei hij tegen de Belgische omroep VRT. “En dat ik zeker ga terugkomen om proberen te winnen.”

Evenepoel was net als Jonas Vingegaard van Visma – Lease a Bike betrokken bij de grote valpartij in de Ronde van het Baskenland en kende een moeilijke aanloop naar de Tour. “Het was zeker niet gemakkelijk. Die val in het Baskenland heeft echt niet geholpen. Het was een rush, maar het is goed afgelopen. Dat is alleen maar goed voor de toekomst.”

De Belg sprak ook van veel druk bij zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. “Ik heb dit jaar heel veel druk gekend. Veel twijfels van buitenaf. Dan dit te bereiken, finishen achter de twee beste renners van de wereld: dat is heel speciaal. Een bevestiging van het werk dat ik heb geleverd. En een mooi antwoord aan alle twijfelaars en alle criticasters. Ik hoop dat het gedaan is met uitspraken dat ik geen grote rondes kan rijden.”

Evenepoel keek alweer vooruit naar het volgende doel, de olympische tijdrit in Parijs aanstaande zaterdag. “Vanavond gaan we ervan genieten, want dit is toch speciaal: podium en witte trui. Misschien is het mijn enige keer ooit dat ik op het podium van de Tour sta. Vanaf morgen en zeker overmorgen heb ik de volle focus op zaterdag, want daar wil ik winnen.”