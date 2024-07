Foutloze Pogacar genoot van elke dag in Tour de France

Na twee jaar waarin hij naar eigen zeggen fouten maakte, greep Tadej Pogacar voor de derde keer de eindzege in de Tour de France. De Sloveen deed dat door in de afsluitende tijdrit van Monaco naar Nice zijn zesde ritzege in deze Tour te boeken.

“Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben na twee lastige jaren waarin ik fouten maakte”, zei de dolgelukkige 25-jarige wielrenner van UAE Team Emirates. “Dit jaar ging alles perfect. Ongelofelijk.”

Pogacar zei dat deze Tour de enige grote ronde was waarin hij iedere dag helemaal vol vertrouwen was. “Zelfs in de Giro had ik een mindere dag, al zeg ik niet welke. In deze Tour heb ik vanaf de eerste dag tot en met vandaag genoten.”

Bij de start van het nieuwe wielerseizoen, was er kritiek op de Sloveen omdat hij aankondigde voor de eindzege in de Giro te gaan. “Mensen zeiden dat dat voor een vangnet zorgde voor het geval ik niet zou slagen in de Tour. Dat zou het zeker zijn geweest, want zelfs zonder de zege in de Tour zou het een ongelofelijk jaar zijn. Met de Tourzege is het nog van een ander niveau en om ze beide achter elkaar te winnen is ook weer van een ander niveau.”