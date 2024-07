Nadal grijpt in Bastad naast eerste titel sinds 2022

Rafael Nadal is er niet in geslaagd zijn eerste titel sinds 2022 te veroveren. De 22-voudig grandslamkampioen verloor in de finale van het graveltoernooi van Bastad met 6-3 6-2 van de Portugees Nuno Borges, de nummer 51 van de wereld.

Voor de 27-jarige Borges was het pas de eerste finale uit zijn loopbaan. Dat aantal staat in groot contrast met het aantal titels van Nadal: 92.

Toch was het Borges die het beste van het spel had in de eindstrijd. Hij won de servicegame van Nadal, die veel afzwaaiers noteerde en moegestreden leek na een aantal lange partijen, liefst vijf keer en maakte het af met een lovegame. De partij duurde nog geen anderhalf uur.

“Ik weet dat iedereen wilde dat Rafa hier zou winnen, maar iedereen bleef respectvol”, zei Borges na afloop op de baan. “Ik weet niet wat ik moet zeggen en ben erg emotioneel.”

Nadal voegde het toernooi van Bastad toe aan zijn schema om zich goed voor te bereiden op de Olympische Spelen. De Spanjaard sloeg de afgelopen weken het grasseizoen over, om niet van ondergrond te hoeven wisselen na Roland Garros. Bij de Spelen van Parijs wordt er ook op gravel gespeeld.

Nadal deed in Bastad ook mee aan het dubbelspel. Samen met Casper Ruud stond hij in de halve eindstrijd toen het duo zich terugtrok.