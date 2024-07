Pogacar kan derde eindzege in Tour definitief maken in Nice

De Tour de France is voor de slotetappe moeten verhuizen van Parijs naar Nice. De Franse hoofdstad was vanwege de drukte rond de aanstaande Olympische Spelen niet beschikbaar. Met de vermoedelijk eenmalige verhuizing besloten de organisatoren ook af te zien van het veredelde criterium dat traditiegetrouw eindigde met een massasprint op de Champs-Élysées. De Tour eindigt nu met een pittige individuele tijdrit.

Tussen Monaco en Nice liggen ruim 33 kilometer waarin het eerst langzaam omhoog gaat naar La Turbie en de Col d’Èze en daarna in dalende lijn naar Nice. De Belg Remco Evenepoel, de wereldkampioen tijdrijden, heeft zijn zinnen gezet op de ritzege, die vrijwel zeker geen veranderingen oplevert in het eindklassement. Het staat vrijwel vast dat Tadej Pogacar voor de derde keer de Tour gaat winnen na zijn zeges in 2020 en 2021. De Sloveen wordt de eerste renner sinds de Italiaan Marco Pantani in 1998 die in één jaar zowel de Giro d’Italia als de Tour wint.

De Deen Jonas Vingegaard, de winnaar van de afgelopen twee edities, staat tweede op meer dan vijf minuten. Evenepoel is op ruim acht minuten derde.

De Italiaan Davide Ballerini vertrekt om 14.40 uur als eerste. De drie toppers van deze Tour zijn kort na 18.30 uur aan de beurt.