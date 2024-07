Pogacar wint na Giro d’Italia voor de derde keer Tour de France

Tadej Pogacar heeft na de Giro d’Italia dit jaar ook de Tour de France op zijn naam geschreven. De 25-jarige Sloveen van UAE Team Emirates sloot zijn derde Tourzege, na 2020 en 2021, in stijl af met de overwinning in de afsluitende tijdrit van Monaco naar Nice.

De geletruidrager won de 21e en laatste etappe van 33,7 kilometer voor de uittredende titelverdediger Jonas Vingegaard uit Denemarken, die ook als tweede eindigde in het algemeen klassement. De Belg Remco Evenepoel werd derde in de tijdrit en ook in het algemeen klassement.

Pogacar is de eerste wielrenner sinds Marco Pantani in 1998 die de Giro en de Tour in één kalenderjaar wint. De andere zes wielrenners die dat lukten zijn Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche en Miguel Indurain. De Sloveen won dit jaar ook al de eendagswedstrijden Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Catalonië. Met zes ritzeges in deze Tour kwam zijn totaal op 21 overwinningen dit jaar.

In de Tour van 2022 en 2023 moest Pogacar de zege laten aan Vingegaard, die hem met Jumbo-Visma aftroefde. Ruim drie weken geleden ging de Sloveen met een sterke ploeg op jacht naar zijn derde Tourzege in de wetenschap dat zijn grootste rivaal maar net hersteld was van een zware val in de Ronde van Baskenland in april.

Pogacar sloeg meteen toe in de eerste bergetappe over de Galibier. Na een iets minder moment in de elfde etappe waarin hij bij hoge uitzondering in de sprint werd geklopt door Vingegaard, liet hij in de bergetappes in de Pyreneeën en Alpen zien duidelijk de beste te zijn in deze Tour. Met razendsnelle klimtijden kwam Pogacar solo aan op Pla d’Adet, Plateau de Beille en Isola 2000 en versloeg hij Vingegaard zaterdag op de Col de Couillole met een sprintje.

Hij ging met een voorsprong van meer dan 5 minuten op Vingegaard en ruim 8 minuten op Evenepoel de afsluitende tijdrit in. Op het oplopende deel van de tijdrit over La Turbie en de Col d’Èze, was hij al 25 seconden sneller dan de Deen.

Na een razendsnelle afdaling vierde de geletruidrager met een grote glimlach zijn feestje op de boulevard in Nice en bekroonde zijn overmacht door meer dan een minuut sneller te zijn dan zijn concurrenten. Pogacar sloot de indrukwekkende drie Tourweken af met zijn zesde zege, nadat hij de Giro in mei ook al won met zes etappezeges. In het klassement zette hij Vingegaard op 6.17 en Evenepoel op 9.18 minuten.