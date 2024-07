Van Gerwen grijpt bij World Matchplay naast vierde titel

Darter Michael van Gerwen is het niet gelukt om het World Matchplay voor de vierde keer te winnen. De 35-jarige Brabander verloor in de finale in Blackpool met klein verschil van de Engelse wereldkampioen Luke Humphries: 18-15.

Van Gerwen begon prima en nam een voorsprong van 3-2. Humphries trok het initiatief daarna naar zich toe en won vier legs op rij (6-2). Van Gerwen toonde veerkracht en stond bij 12-12 weer naast de Brit, die daarna toch weer snel wegliep (16-13). De drievoudig wereldkampioen uit Nederland richtte zich nog één keer op en verkleinde de achterstand tot 16-15. Verder liet Humphries het niet komen.

Voor de 29-jarige Humphries is het zijn eerste titel bij het World Matchplay, waarmee hij 200.000 pond verdient. Van Gerwen won het toernooi in 2015, 2016 en 2022.

Humphries was in Blackpool als eerste geplaatst en Van Gerwen als tweede.