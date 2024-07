Vingegaard neemt genoegen met tweede plek in Tour achter Pogacar

Jonas Vingegaard vindt zijn tweede plaats en etappezege in de Tour de France meer dan hij vooraf had kunnen hopen. De Deense titelverdediger van Visma – Lease a Bike moest op respectabele afstand van winnaar Tadej Pogacar genoegen nemen met de tweede plaats en had daar gezien zijn zware val in april van dit jaar geen moeite mee.

“Aan het begin van het jaar zou ik teleurgesteld zijn geweest met de tweede plaats”, gaf Vingegaard toe. “Maar als je me drie maanden geleden na de crash had gezegd dat ik in staat zou zijn om tweede te worden in de Tour, had ik het zelf niet geloofd. Ik wist niet of ik überhaupt nog ooit op de fiets zou zitten. Om dan weer op het podium te eindigen en een rit te winnen, is meer dan ik nog had kunnen hopen.”

Vingegaard wist bijna twee weken partij te bieden aan Pogacar, maar erkende dat de Sloveen dit jaar echt sterker was. “Ik wil Tadej feliciteren”, zei hij. “Hij is de verdiende winnaar. We hebben er in de eerste twee weken een mooi gevecht van gemaakt. In de derde week had ik de benen niet meer en was er niet veel van een gevecht meer over.”

Vingegaard gaat de hele periode sinds de val in de Ronde van Baskenland nu rustig verwerken. “Ik was blij dat ik de Tour heb mogen halen. Het is nu tijd om de dingen even te gaan relativeren. Daar heb ik de voorbije maanden nauwelijks tijd voor gehad.”