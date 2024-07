Wiebes sluit Baloise Ladies Tour in stijl af met vijfde ritzege

Lorena Wiebes heeft de laatste etappe van de Baloise Ladies Tour op haar naam geschreven en daarmee ook de eindzege veiliggesteld. De Nederlandse wielrenster van SD Worx-Protime won de rit met start en finish in Deinze in de sprint en boekte daarmee haar vijfde etappezege in zes ritten.

Wiebes bleef in de sprint de Finse Lotta Henttala en landgenote Charlotte Kool voor. Ze was zoveel sneller dat ze wegreed van de rest van het peloton.

Wiebes, die deelneemt aan de wegrace van de Olympische Spelen in Parijs op 4 augustus, bracht haar totaal aan ritzeges in de Baloise Ladies Tour op elf. Ze won in deze editie eerder de proloog, de eerste etappe en de twee etappes op zaterdag. In het algemeen klassement blijft ze de Britse Pfeiffer Georgi voor. Thalita de Jong werd derde.