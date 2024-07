Zverev moet titel in thuisstad Hamburg aan Fransman Fils laten

Alexander Zverev is er niet in geslaagd het tennistoernooi van Hamburg voor het tweede jaar op rij te winnen. De 27-jarige tennisser moest in een spannende finale zijn meerdere erkennen in de Fransman Arthur Fils, die in de derde set het verschil maakte in een tiebreak: 6-3 3-6 7-6 (1). De partij, afgewerkt bij een temperatuur van ruim 30 graden, duurde 3 uur en 33 minuten.

Zverev speelde het hele toernooi met een pijnlijke knie. De nummer 4 van de wereld wilde toch in actie komen in de stad waar hij is geboren. Vorig jaar won hij in de finale van Serviër Laslo Djere. Het betekende toen zijn eerste toernooizege sinds eind 2021

Zverev verdedigt vanaf volgende week zijn titel op de Olympische Spelen. In 2021 pakte hij het goud in een duel met de Rus Karen Chatsjanov.