Gemengde gevoelens Nadal na verloren finale in aanloop Spelen

Rafael Nadal hield gemengde gevoelens over aan zijn verloren finale op het tennistoernooi van Bastad. De 38-jarige Spanjaard was ontevreden over zijn niveau, maar was blij dat hij in aanloop naar de Olympisch Spelen geen blessures had opgelopen.

“Het niveau was zo ver verwijderd van wat het zou moeten zijn. Waarschijnlijk ook de energie. Het was een lange week met lange wedstrijden”, zei Nadal zondag na afloop tegen de pers. “Het is belangrijk dat ik geen schade heb opgelopen, maar ik ben mentaal en fysiek niet meer gewend om vier dagen op rij lange wedstrijden te spelen.”

Nadal, die vorig jaar werd geplaagd door blessureleed, slaagde er in Bastad niet in zijn eerste titel sinds 2022 te veroveren. De 22-voudig grandslamkampioen verloor in de finale in Zweden met 6-3 6-2 van de Portugees Nuno Borges. Hij was tot de eindstrijd doorgedrongen na twee zware driesetters.

Nadal had het toernooi van Bastad toegevoegd aan zijn schema om zich goed voor te bereiden op de Olympische Spelen. De Spanjaard sloeg het grasseizoen over, om niet van ondergrond te hoeven wisselen na Roland Garros. Bij de Spelen van Parijs wordt er ook op gravel gespeeld.

Nadal won olympische goud in het enkelspel in 2008 en veroverde de gouden medaille in het dubbelspel in 2016. Tijdens de Spelen van Parijs komt hij met Carlos Alcaraz, dit jaar winnaar van Roland Garros en Wimbledon, in actie in het dubbelspel. Het tennistoernooi op de Spelen begint op 27 juli.