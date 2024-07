Golfer Dunlap (20) schrijft historie op PGA-tour

Golfer Nick Dunlap heeft geschiedenis geschreven door in hetzelfde jaar zowel als amateur als professional een toernooi op de PGA-tour te winnen. Dat is nooit eerder iemand gelukt. De jonge Amerikaan schreef zondag in eigen land het Barracuda Championship op zijn naam.

Het toernooi in Reno hanteert een ongebruikelijke telling. Het is de bedoeling zoveel mogelijk punten te scoren en voor birdies en eagles, oftewel holes onder het baangemiddelde, krijg je bonuspunten. Dunlap kwam uit op een totaal van 49 punten.

De 20-jarige Dunlap was in januari de beste op het American Express, toen nog als amateur. Omdat hij nog geen prof was, greep hij naast de hoofdprijs van een slordige 1,4 miljoen euro. Dat bedrag ging naar de nummer 2 in de eindstand, de Zuid-Afrikaan Christiaan Bezuidenhout.

Dunlap volgde toen Phil Mickelson op als laatste amateurwinnaar op de PGA-tour. Mickelson won in 1991 als amateur het Northern Telecom Open in Tucson (Arizona).