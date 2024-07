Sprinter Girmay verlengt bij Intermarché-Wanty na succes in Tour

Wielrenner Biniam Girmay heeft zijn contract bij Intermarché-Wanty verlengd tot het einde van 2028. De 24-jarige sprinter uit Eritrea schreef tijdens de afgelopen Tour de France geschiedenis door als eerste Afrikaanse renner het puntenklassement te winnen. Hij won tevens drie etappes in Frankrijk.

“Intermarché-Wanty is als een familie voor mij”, liet Girmay weten via de ploeg. “De resultaten die we tijdens deze Tour de France hebben behaald, bevestigen dat Intermarché-Wanty het perfecte team is om mijn doelen te bereiken, met een zeer ontwikkelde prestatiegerichte structuur maar tegelijkertijd ook een familiale sfeer.”

“Intermarché-Wanty blijft mijn favoriete team, dus het is gewoon vanzelfsprekend om ons avontuur te verlengen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen nog mooie dingen kunnen bereiken en ik kijk al uit naar de volgende doelen, te beginnen met de Olympische Spelen”, aldus Girmay.

Naast zijn succes in de Tour schreef Girmay onder meer in 2022 Gent-Wevelgem en een etappe in de Giro d’Italia op zijn naam.