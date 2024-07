Tennisster Vondrousova niet op Spelen, Siniakova vervangt haar

Tennisster Marketa Vondrousova uit Tsjechië heeft zich teruggetrokken voor de Olympische Spelen in Parijs. De winnares van zilver van de Spelen van Tokio drie jaar geleden heeft last van een blessure aan haar hand. Landgenote Katerina Siniakova vervangt haar.

Vondrousova verloor in Tokio de finale van de Zwitserse Belinda Bencic. Ze is op dit moment de nummer 18 van de wereld. Haar vervangster Siniakova staat op de 38e plaats.

“Het spijt me heel erg dat ik door gezondheidsredenen niet kan deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs”, liet ze via Instagram weten. “Ik hoopte tot het laatste moment dat het zou lukken, tenminste in het dubbelspel, maar de problemen aan mijn hand laten me niet de baan op gaan. Ik richt me nu erop om fit te zijn op de US Open en zal op afstand duimen voor alle atleten uit Tsjechië in Frankrijk.”

Siniakova maakt haar debuut in het enkelspel op de Spelen. De 28-jarige tennisster debuteerde in het dubbelspel op de Spelen van Tokio en won toen het goud met Barbora Krejcikova.