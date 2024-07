Tourwinnaar Pogacar meldt zich af voor Olympische Spelen Parijs

Wielrenner Tadej Pogacar heeft zich afgemeld voor de Olympische Spelen in Parijs. De drievoudig Tourwinnaar uit Slovenië, die zou starten in de wegwedstrijd op 3 augustus, doet toch niet mee, meldt het Sloveense olympisch comité.

De Sloveense ploeg heeft aangegeven dat de drievoudige Tourwinnaar zich afmeldt, omdat hij vermoeid is. De Sloveense bondscoach van de wielrenners, Uros Murn, spreekt in een verklaring van “extreme vermoeidheid”.

Pogacar had eerder zijn verbazing uitgesproken dat zijn vriendin Urska Zigart niet was geselecteerd voor de Spelen in Parijs. Zigart won in juni zowel de Sloveense wegwedstrijd als de tijdrit. “Ik heb rust nodig na de Tour en weet niet wat ik als volgende ga doen”, zei hij zondag na afloop van de Tour in Nice. “Ik wil uitrusten en wat tijd met mijn vriendin doorbrengen.”

Pogacar won afgelopen zondag de Tour de France voor de derde keer. Hij deed dat mede door zes etappes te winnen. De Sloveen schreef in mei ook al de Giro d’Italia op zijn naam, eveneens met zes etappezeges. Geen wielrenner sinds Marco Pantani in 1998 was erin geslaagd de Giro en de Tour in een jaar te winnen. Pogacar maakte daarnaast dit jaar indruk met imposante zeges in eendagswedstrijden Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik.

De Sloveen zou de wegwedstrijd rijden samen met Matej Mohoric, Jan Tratnik en Luka Mezgec. Het olympisch comité van Slovenië heeft Domen Novak, ploeggenoot van Pogacar bij UAE Emirates, opgeroepen als vervanger.

Pogacar staat dinsdagavond aan de start van de profronde van Surhuisterveen in Friesland.