Alle 18.000 startbewijzen Marathon Rotterdam vergeven

ROTTERDAM (ANP) - De 18.000 startbewijzen voor de 46e editie van de Marathon Rotterdam zijn vergeven. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. Er hadden zich vooraf 70.000 mensen geregistreerd die in aanmerking wilden komen om te mogen starten op 11 april 2027.

"We zijn ontzettend blij met de enorme belangstelling voor de NN Marathon Rotterdam. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat we veel mensen moeten teleurstellen", stelde sportief manager Michel Butter. Mogelijk komen er in december van dit jaar nog extra startbewijzen beschikbaar voor de marathon.

Naast de klassieke afstand over 42,195 kilometer staan er ook andere onderdelen op het programma zoals de Kids Runs, de City Run, de Kwart Marathon, The Marathon Rotterdam Walk en de Your Marathon Challenge.