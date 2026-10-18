Baanwielrenners tweede in medaillespiegel WK met vijf keer goud

SHANGHAI (ANP) - De Nederlandse baanwielrenners zijn bij de wereldkampioenschappen in Shanghai als tweede geëindigd in de medaillespiegel. De ploeg behaalde vijf keer goud, een keer zilver en een keer brons. Alleen Groot-Brittannië deed het beter met zes keer goud.

Harrie Lavreysen was net als de afgelopen jaren de beste Nederlander met zijn titels op de sprint, keirin en teamsprint (samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland). Hoogland werd voor de vijfde keer wereldkampioen op de kilometer tijdrit, het onderdeel dat titelhouder Lavreysen dit jaar oversloeg. Lorena Wiebes veroverde het goud op de scratch voordat ze door een val haar wereldtitel op het omnium kwijtraakte.

Hetty van de Wouw stelde teleur met alleen zilver op de kilometer tijdrit, na haar drie wereldtitels van vorig jaar op de sprint, tijdrit en teamsprint. Sofie van Rooijen veroverde in Shanghai het brons op de tijdrit.

Nederland was vorig jaar in Chili verreweg het beste land met negen keer goud.