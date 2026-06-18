Basketballers New York Knicks accepteren uitnodiging Witte Huis

NEW YORK (ANP/RTR) - De basketballers van de New York Knicks hebben de uitnodiging om het Witte Huis te bezoeken geaccepteerd. Dat meldde James Dolan, de eigenaar van het basketbalteam dat afgelopen weekend voor het eerst sinds 1973 de titel in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA veroverde.

Een uitnodiging door het Witte Huis en een ontmoeting met de Amerikaanse president passen in de traditie na het winnen van een grote Amerikaanse sportcompetitie. De meeste teams hebben dat ook gedaan in de twee termijnen van Donald Trump als president, maar er zijn ook clubs die de uitnodiging afslaan. Dolan omschrijft de president als een vriend. Hij nodigde de president al uit voor de derde wedstrijd van de NBA-finales in New York.

New York Knicks stelde de derde titel in de NBA afgelopen zaterdag zeker met de vierde zege op de San Antonio Spurs (94-90).