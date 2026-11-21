PORTIMÃO (ANP) - Motorcoureur Marco Bezzecchi heeft Marc Márquez van poleposition gehouden in de kwalificatie van de Grote Prijs van Portugal in de MotoGP. De Italiaanse Aprilia-coureur was op het circuit in Portimão met een ronde van 1.37,201 sneller dan de Spanjaard Márquez en landgenoot Fabio Di Giannantonio.

De Spanjaard Jorge Martín, die nog met Márquez in de race is om de wereldtitel, kwam niet verder dan de zevende plaats.

Márquez leidt in het WK met 431 punten. Martín heeft 371 punten en Bezzecchi maakt op papier ook nog een kans met 357 punten. Márquez kan later zaterdag in de sprintrace zijn achtste wereldtitel in de MotoGP veroveren als hij 2 punten meer haalt dan Martín. Als hij de sprintrace wint is hij sowieso de nieuwe wereldkampioen.

De MotoGP heeft vanwege het verwachte slechte weer de start van de sprintrace zaterdag vervroegd naar 15.30 uur (Nederlandse tijd).