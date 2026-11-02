MEXICO-STAD (ANP) - De kersverse wereldkampioen Kimi Antonelli rijdt volgend jaar niet met startnummer 1 in de Formule 1, maar houdt vast aan zijn vertrouwde startnummer 12. Dat maakte de jonge Italiaan duidelijk na het behalen van de titel in de Grote Prijs van Mexico-Stad. "Ik ben bijgelovig en 1 is nooit een gelukkig getal voor mij geweest. Alle keren dat ik het heb gedragen, ging het extreem slecht", aldus de 20-jarige Italiaan, de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1.

Hij breekt daarmee met zijn twee voorgangers. Max Verstappen en Lando Norris kozen er wel voor om als wereldkampioen met startnummer 1 te rijden. Verstappen ruilde nummer 33 in en Norris nummer 4.

Het getal 12 heeft een bijzondere betekenis voor Antonelli. Hij gebruikt het als eerbetoon aan zijn idool Ayrton Senna en hij is ook na Senna in 1988 de eerste coureur die de wereldtitel wint met het nummer 12. "Het nummer houdt me met beide benen op de grond en bescheiden te blijven. Door met nummer 12 te blijven rijden, kan ik beter nieuwe doelen stellen en proberen mezelf te verbeteren."