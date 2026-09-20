Bijrol voor Vollering en Nooijen in WK-tijdrit, Reusser wint weer

MONTREAL (ANP) - Wielrensters Demi Vollering en Lieke Nooijen zijn niet in de buurt gekomen van een medaille op het wereldkampioenschap tijdrijden in Montreal. De Zwitserse Marlen Reusser maakte haar favorietenrol waar en prolongeerde haar titel overtuigend, Vollering werd achtste en Nooijen twaalfde. Met name Vollering gold als kandidate voor het podium na haar eerdere WK-zilver (2024) en -brons (2025).

De 35-jarige Reusser won in 50 minuten en 24 seconden, Vollering moest een kleine 2 minuten toegeven. Pijnlijk was het moment dat de 29-jarige Zuid-Hollandse werd ingehaald door Reusser, die anderhalve minuut later was gestart. De Britse Zoe Bäckstedt (21) veroverde op 40 seconden van Reusser het zilver en Franziska Koch (26) uit Duitsland net daarachter het brons.