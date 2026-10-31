Boer mist shorttrackzege door mislukte actie Van 't Wout

MONTREAL (ANP) - Shorttracker Teun Boer heeft naast zijn eerste zege op de 500 meter in de World Tour gegrepen. De 25-jarige shorttracker lag in de finale in Montreal op koers om te winnen, maar werd in de laatste bocht door landgenoot Jens van 't Wout bij een inhaalactie onderuitgereden. De zege ging naar de Canadees Félix Roussel.

Boer had Roussel eerder in de rit ingehaald en kreeg in de slotronde Van 't Wout achter zich, die eerst de Italiaan Thomas Nadaline en daarna Roussel voorbij was gegaan. In een poging ook zijn landgenoot nog te passeren, gingen beide Nederlanders onderuit. Het leverde Van 't Wout een penalty op.

Van 't Wout had een week eerder bij de World Tour in Vancouver alle drie de individuele afstanden op zijn naam geschreven.