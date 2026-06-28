Coureur Russell blij dat hij weer op het hoogste treetje staat

SPIELBERG (ANP) - De Britse Formule 1-coureur George Russell is na de zege in de GP van Oostenrijk blij dat hij weer eens op het hoogste treetje staat. "Het is geweldig om weer de eerste te zijn. Het was even geleden, dus ik ga hier zeker even van genieten", zei de Mercedes-coureur.

Russell won de eerste race van het seizoen in Melbourne, maar zag daarna vijf keer op rij de zege naar zijn jonge Italiaanse teamgenoot Kimi Antonelli gaan. In Barcelona twee weken geleden werd hij tweede achter zijn landgenoot Lewis Hamilton. De Brit moest er op het circuit in Spielberg hard voor werken, want Max Verstappen en Antonelli zaten maar vlak achter hem.

"Die lastige races testen je mentaal en deze laatste twee raceweekenden zijn voor mij heel belangrijk geweest om mezelf eraan te herinneren dat ik het kan", zei Russell in het flashinterview. "Er is veel werk verzet door mijn team om ons weer op het juiste spoor te krijgen."