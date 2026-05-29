Drievoudig etappewinnaar Narváez stapt af in Ronde van Italië

FELTRE (ANP/BELGA) - Wielrenner Jhonatan Narváez is vrijdag tijdens de negentiende etappe van de Ronde van Italië afgestapt. De Ecuadoraan van UAE Team Emirates staakte de strijd nadat hij bij de wedstrijddokter was geweest.

Narváez won dit jaar drie ritten in de Giro: de vierde, achtste en elfde etappe. Hij droeg ook enkele dagen de paarse puntentrui en staat tweede in het puntenklassement, op 37 punten van de Fransman Paul Magnier.

De opgave van Narváez gebeurde vrijdag al na 27 kilometer. UAE Team Emirates heeft nu nog vier renners in de Giro: de Spanjaard Igor Arrieta, de Deen Mikkel Bjerg, de Zwitser Jan Christen en de Portugees António Morgado.

Koninginnenrit

De negentiende etappe is de zogenoemde koninginnenrit van deze 109e Giro. Vanaf de start in Feltre zijn er voor de renners drie beklimmingen van de tweede categorie, een van de eerste categorie en met de Passo Giau een van de buitencategorie. De aankomst ligt na 151 kilometer in Alleghe na een steile slotklim.

De Giro eindigt zondag. De Deense kopman Jonas Vingegaard van Visma - Lease a Bike draagt de roze leiderstrui.