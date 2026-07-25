Ecuadoraan Carapaz wint ook koninginnenrit in Tour de France

ALPE D'HUEZ (ANP) - Wielrenner Richard Carapaz heeft zaterdag de koninginnenrit van de Tour de France gewonnen. De 33-jarige Ecuadoraan van EF Education-EasyPost was de beste uit een vroege ontsnapping in de twintigste etappe over 170,9 kilometer van Le Bourg-d'Oisans naar Alpe d'Huez, met onderweg drie beklimmingen van de buitencategorie en 5450 hoogtemeters. Het was zijn tweede zege in deze Tour.

Sepp Kuss had vlak voor de laatste klim een voorsprong op Carapaz, maar de Amerikaan miste tot twee keer toe een bocht. De Ecuadoraan passeerde hem en hield zijn voorsprong vast. De Belg Remco Evenepoel haalde Kuss in de laatste meters ook nog in en werd tweede.

Gedurende de etappe wist Carapaz zich ook te verzekeren van de eindzege in het bergklassement, mits hij zondag de eindstreep in Parijs haalt. Hetzelfde geldt voor het puntenklassement van Mads Pedersen, die door opnieuw een tussensprint te winnen niet meer achterhaald kan worden.

Slotetappe Champs-Élysées

De Sloveense geletruidrager Tadej Pogačar kwam als vierde in het gezelschap van zijn Mexicaanse ploeggenoot Isaac del Toro over de streep. Met alleen nog de slotetappe naar de Champs-Élysées te gaan, is Pogačar zo goed als zeker van zijn vijfde eindzege in de Tour. Hij heeft een voorsprong van 6.26 op nummer 2 Evenepoel. Del Toro bezet de derde plaats.

Op de eerste klim van de dag, de Col de la Croix de Fer, vormde zich een kopgroep met onder meer bolletjestruidrager Carapaz en de Nederlander Thymen Arensman. Achter de groep van de gele trui probeerde groenetruidrager Pedersen aansluiting te houden, hij wist gedurende de klim terug te keren bij de klassementsrenners.P

Pedersen

Enkele kilometers onder de top viel Carapaz aan. Anderhalve minuut daarachter reed Pedersen weg bij de groep met de gele trui. Nadat Carapaz de bergpunten had opgeraapt, kwam de kopgroep in de afdaling weer bijeen. Pedersen wist aan te sluiten en de tussensprint te winnen.

Op de Col du Télégraphe kon Carapaz onbedreigd de eindzege in het bergklassement opeisen. De kopgroep dunde verder uit. Na een aanval van Carapaz op de Galibier bleef een groep van vier renners over, zonder Arensman, die vervolgens in de afdaling ook nog eens ten val kwam.

Kuss slaagde erin op de Col de Sarenne uit het kopgroepje weg te rijden, maar Jai Hindley en Carapaz wisten op 5 kilometer onder de top terug te keren bij de Amerikaan. Kuss viel opnieuw aan en bleef dit keer wel weg tot de top. Vlak voor de laatste klim ging het alsnog mis voor de Amerikaan.