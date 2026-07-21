Evenepoel boekt in tijdrit Tour de France tweede ritzege op rij

THONON-LES-BAINS (ANP) - Remco Evenepoel heeft zijn tweede etappezege op rij geboekt in de Tour de France. De Belgische wereldkampioen tijdrijden van Red Bull - Bora-hansgrohe was in de zestiende etappe, een individuele tijdrit over 26 kilometer, duidelijk sneller dan geletruidrager Tadej Pogačar uit Slovenië. De Deen Mattias Skjelmose eindigde als derde. Thymen Arensman was op de zevende plaats de beste Nederlander.

Evenepoel bleef met een tijd van 32.19 Pogačar 28 seconden voor. De Belg, die tweede staat, bracht zijn achterstand in het algemeen klassement daarmee terug tot 4.32 minuten.

De Tour de France gaat woensdag verder met de zeventiende etappe van Chambéry naar Voiron met enkele korte beklimmingen in het eerste deel van de rit.