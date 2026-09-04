MONACO (ANP) - De Franse Formule 1-coureur Pierre Gasly is alsnog teruggezet in de uitslag van de Grote Prijs van Monaco van 7 juni. Dat heeft autosportbond FIA vrijdag bekendgemaakt. Door tijdstraffen wordt Gasly (Alpine) teruggezet naar de zevende plaats. Zijn landgenoot Isack Hadjar (Red Bull) klimt weer naar de derde plaats.

Gasly eindigde in Monaco als derde, maar werd na de race teruggezet naar de zevende plaats vanwege twee tijdstraffen van 5 seconden voor te hard rijden in de pitstraat. Daardoor schoof Hadjar op naar het podium. Vijf dagen na de race werd de beslissing teruggedraaid. Red Bull en McLaren gingen in beroep tegen dat besluit.

De Italiaanse leider in de WK-stand Kimi Antonelli (Mercedes) won de race in Monaco. Max Verstappen haalde de finish niet.