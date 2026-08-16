BIRMINGHAM (ANP) - De Nederlandse sprintploeg heeft bij de EK atletiek in Birmingham de finish niet gehaald op de 4x100 meter gemengde estafette. De wissel van het stokje tussen derde loper Xavi Mo-Ajok en laatste loopster Fenna Achterberg mislukte. Jaimie Omalla en Britt de Blaauw waren de andere twee in het kwartet. Het was voor het eerst dat de mixed relay op de kortste sprintafstand op een EK werd afgewerkt.

Groot-Brittannië behaalde in het uitverkochte Alexander Stadium het goud in een Europees record van 39,97 seconden. Duitsland pakte zilver (40,11) en Spanje het brons (40,42).