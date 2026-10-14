LONDEN (ANP/RTR) - De Fransman Gaël Monfils (40) heeft zijn tennisloopbaan beëindigd. Dat heeft de International Tennis Integrity Agency (ITIA) volgens persbureau Reuters laten weten. Monfils valt niet langer onder de antidopingprotocollen van de sport en mag niet meer deelnemen aan toernooien, vertelde een woordvoerder van de ITIA woensdag aan Reuters. Monfils staat op de officiële lijst van gestopte spelers van de organisatie. Hij heeft zelf nog niets naar buiten gebracht.

De Fransman liet in oktober vorig jaar weten in 2026 te zullen stoppen. Het was de verwachting dat hij zijn carrière tijdens het ATP Masters 1000-toernooi in Parijs in november zou beëindigen. Monfils won dertien ATP-titels in het enkelspel. De voormalige nummer 6 van de wereld haalde de halve finales van Roland Garros (2008) en de US Open (2016).