Gevecht tussen Britse boksers Fury en Joshua opnieuw onzeker

CARDIFF (ANP/RTR) - Het is opnieuw onzeker of het langverwachte gevecht tussen de Britse boksers Tyson Fury (38) en Anthony Joshua (36) doorgaat. Dat zei UFC-baas Dana White tegen verslaggevers in Londen. De Saudische bokspromotor Turki Alalshikh maakte donderdag bekend dat het eerste gevecht tussen de twee Britse voormalig wereldkampioenen in het zwaargewicht 11 december in Cardiff plaatsvindt.

Een dag na de aankondiging van het gevecht zei Fury in een video op sociale media dat het gevecht onzeker was omdat Joshua en zijn promotor, Eddie Hearn, zich probeerden terug te trekken. Hearn heeft verklaard dat er onenigheid is over promotierechten en dat hij en Joshua erop stonden dat het gevecht in Groot-Brittannië zou plaatsvinden, terwijl de promotors Madison Square Garden in New York hadden voorgesteld.

Er wordt al lange tijd geprobeerd het gevecht tussen de Britse boksers plaats te laten vinden. Eerder deze maand beweerde Fury al eens dat Joshua zich had teruggetrokken voor de wedstrijd en noemde hij zijn landgenoot om die reden een "lafaard".