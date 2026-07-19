Golfer Fox wint British Open

SOUTHPORT (ANP) - Ryan Fox heeft de 154e editie van de British Open gewonnen. De 39-jarige golfer uit Nieuw-Zeeland verzekerde zich met een birdie op de laatste hole van zijn eerste major-titel.

Fox eindigde op de prachtige baan van de Royal Birkdale Golf Club in Southport met een totaal van 260 slagen, een score van 10 onder par. De nummer 56 van de wereld legde zaterdag met een ronde van 62 slagen de basis voor de mooiste zege uit zijn loopbaan.

De Amerikaan Cameron Young werd tweede met 261 slagen. Zijn landgenoot Sam Burns begon als koploper aan de laatste ronde. Hij eindigde uiteindelijk als derde met 262 slagen.

Ryan Fox is een zoon van Grant Fox, een oud-international van de rugbyploeg van Nieuw-Zeeland.