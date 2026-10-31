Groenewoud wint 3000 meter op kwalificatietoernooi voor Lancee

HEERENVEEN (ANP) - Marijke Groenewoud heeft bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker de 3000 meter op haar naam geschreven. De schaatsster van Team Royal A-ware was in Thialf met 3.56,18 sneller dan Nederlands allroundkampioene Gioya Lancee (3.57,99) en Nederlands kampioene op de 3000 meter Merel Conijn (3.58,20).

De beste vijf schaatssters plaatsen zich voor de wereldbeker op de 3000 meter. Regerend wereldkampioene Joy Beune reed met 4.00,20 de vierde tijd. Bente Kerkhoff was met 4.01,17 goed voor de vijfde tijd. De eerste wereldbekerwedstrijd is op 13 november in Beijing.